“إدارية جدة” تلزم “الصحة” بدفع بدل عدوى لـ8 فنيات أسنان بأثر رجعي لـ10 سنوات

أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بمحافظة جدة حكماً، ألزمت بموجبه وزارة الصحة بدفع بدل عدوى لـ8 فنيات أسنان، بأثر رجعي لمدة 10 سنوات، على أن يستمر صرف بدل العدوى طالما هن يعملن في نفس المجال.
وكانت 8 فنيات أسنان تقدمن بدعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة، وفقا لـ”عكاظ”، طالبن فيها بإلزام وزارة الصحة بدفع بدل عدوى لهن، بناء على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للوظائف الصحية، التي تعرّف بدل الضرر والعدوى بأنه المبلغ الذي يصرف لشاغلي الوظائف التي يتعرض شاغلها للضرر أو العدوى أو الخطر.
من جانبها كانت وزارة الصحة قد طالبت برد الدعوى، متمسكة بسلامة موقفها، مبينة في مذكرة الرد على الدعوى شروط صرف بدل العدوى.
فيما رأت الدائرة القضائية أن عمل المدعيات يعرضهن للعدوى لذلك يجب أن يُصرف لهن بدل عدوى، وخلصت إلى الحكم المذكور الذي ألزم الصحة بصرف بدل عدوى للمدعيات بما في ذلك فترة عملهن الماضية والبالغة 10 سنوات.