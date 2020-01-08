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اخبار رياضية > جستنيه يشعل تويتر بسبب صفقات الاتحاد
08/01/2020   6:40 م

جستنيه يشعل تويتر بسبب صفقات الاتحاد

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تحدث الناقد الرياضي عدنان جستنيه عن من يقود مهمة التعاقد مع اللاعبين الأجانب خلال الفترة الماضية بنادي الاتحاد، حيث ذكر أكثر من إسم داخل إدارة النمور من أجل معرفة من منهم يقود اختيارات اللاعبين الأجانب.

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي “تويتر” : #سؤال_يقلقني_جداً من الذي يتولى الآن مهمة اختيار اللاعبين الأجانب ؟ أنمار، أم أحمد كعكي، أم حمد الصنيع، أم نور، أم كل الأسماء السابقة.

وتابع : الأيام المقبلة تكشف أن كان أنمار ومن حوله استفادوا من الدروس السابقة ووضعوا مصلحة الاتحاد فوق كل الاعتبارات أم أن حليمة ستعود لعادتها القديمة صفقات فاشلة. وفق “المرصد”.

جستنيه يشعل تويتر بسبب صفقات الاتحاد

اخبار رياضية
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