“الفريح” يشعل تويتر بسبب صفقة الهلال مع العليان

علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح على صفقة الهلال مع لاعب التعاون مدالله العليان .
وكتب “الفريح” عبر صفحته الرسمية تويتر: -عقد مدالله العليان مع التعاون واضح وصريح وشكوى ناديه ايضاً واضحة وصريحة بسبب وجود بند عقد يمنع اللاعب حرية الانتقال لأي نادي الا اخر 3 اشهر من نهاية عقده.
وتابع: هل تطبق الانظمة ويتم ايقاف تعاقده ام سوف يتم خرق النظام من أجل الهلال .
واختتم حديثه بسؤال: ماذا لو أن النصر فعل ذلك!!
وأعلن نادي الهلال، تعاقده مع مدالله العليان لثلاثة مواسم بعد دخوله الفترة الحرة “الأشهر الستة” التي تجيز له التوقيع لأي نادٍ بحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وفق “المرصد”.
-عقد مدالله العليان مع التعاون واضح وصريح وشكوى ناديه ايضاً واضحة وصريحة بسبب وجود بند عقد يمنع اللاعب حرية الانتقال لأي نادي الا اخر 3 اشهر من نهاية عقده.
-هل تطبق الانظمة ويتم ايقاف تعاقده ام سوف يتم خرق النظام من اجل #الهلال
ماذا لو ان #النصر فعل ذلك!!#مدالله_العليان_هلالي
— عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) January 8, 2020