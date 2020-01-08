“التقاعد” تحث المستفيدين على الإبلاغ عن تغير حالتهم بالزواج أو الوظيفة أو الوفاة

دعت المؤسسة العامة للتقاعد، المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكلائهم، لسرعة إبلاغ المؤسسة مباشرةً، عن التغير في حالتهم الاجتماعية، سواء بالتوظف أو الزواج أو الوفاة، تجنبًا لتحمل المبالغ المصروفة بالزيادة بغير وجه حق.
وأوضحت “التقاعد” أنه يتعين الإبلاغ عن توظف المستفيد أو المستفيدة في وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وكذلك الإبلاغ عن إكمال الدراسة أو الانقطاع عنها للفترة (21- 26 عاماً) بالنسبة الذكور.
وأضافت أنه بالنسبة للمستفيدات يجب عليهن الإبلاغ عن حالات الزواج من تاريخ عقد الزواج، بالإضافة إلى الإبلاغ عن وفاة أيٍّ من المستفيدين من الجنسين. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أنه يمكن الإبلاغ عن التغير في حالة المستفيد، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة، ورفع المستندات الداعمة، مثل وثيقة التخرج، أو قرار التعيين، أو عقد النكاح، أو شهادة الوفاة، أو عبر زيارة أحد فروع التقاعد.