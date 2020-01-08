نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة تؤثر في عدة مناطق حتى الليل .. والقريات الأدنى بدرجتين مئويتين
08/01/2020   1:30 م

“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة تؤثر في عدة مناطق حتى الليل .. والقريات الأدنى بدرجتين مئويتين

+ = -
1210

بينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن محافظة القريات سجلت أدنى درجات الحرارة اليوم (الأربعاء) في المملكة بدرجتين مئويتين، تلتها طريف بثلاث درجات، فحائل وسكاكا، بأربع وخمس درجات على التوالي.

في المقابل، حذرت الهيئة من تشكل السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على معظم محافظات منطقة الرياض، تستمر حتى الساعة 9 مساءً.

وأشارت إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي تتمثل في نشاط الرياح السطحية تسبب تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، تشمل عدة مناطق، ويُتوقع أن تستمر في منطقتي تبوك والجوف حتى الخامسة وفي القصيم إلى السادسة، وفي مكة المكرمة (الطائف – العرضيات – وميسان) حتى الثامنة من مساء اليوم. وفق “أخبار 24”.

كما توقعت الهيئة أن تشمل هذه الحالة منطقة حائل، خاصةً محافظات (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، وحائل)، والمنطقة الشرقية، خاصة محافظتي (النعيرية، وحفر الباطن) وتستمر حتى الخامسة مساءً.

فيما يستمر نشاط الرياح المصحوب بأتربة مُثارة ويؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات (الحناكية، العهد، وخيبر) في منطقة المدينة المنورة حتى السادسة من مساء الأربعاء.

“الأرصاد”: سحب رعدية ورياح نشطة تؤثر في عدة مناطق حتى الليل .. والقريات الأدنى بدرجتين مئويتين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082336.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.