“مجلس التعاون”: نحن بصدد إعداد التصاميم النهائية لسكة حديد الخليج.. ونستفيد من التجربة الأوروبية

قال مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خليفة العبري؛ إنه يجري حالياً إعداد التصاميم النهائية لتنفيذ مشروع سكة حديد الخليج.
وأوضح أنه يتم الآن تنفيذ أجزاء من مسار شبكة السكة الحديد في المملكة بطول 198 كيلو مترا، وداخل الإمارات بطول أكثر من 135 كيلو متراً، وذلك بعد تنفيذ 265 كيلو مترا داخل الإمارات.
وأبان أنه يجري إعداد التصاميم النهائية وتحديد الشروط الفنية لبدء تنفيذ المشروع على أرض الواقع في عدد من الدول، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن فرق العمل الفنية والتشغيلية والتشريعية تواصل أعمالها لاستكمال الملاحق الفنية لتنفيذ وتشغيل المشروع.
وأضاف العبري أن الأمانة العامة تسعى للاستفادة من تجربة المنظمة الأوروبية للنقل الدولي بالسكك الحديدية، في وضع اللوائح التنظيمية والتشريعية لمشروع سكة حديد الخليج، مبيناً أن ذلك سيتم من خلال أربع وثائق، تشمل نقل الركاب، ونقل البضائع، والبنى التحتية، ونقل المواد الخطرة.
ولفت إلى أن أمانة الشؤون الاقتصادية والتنموية ستعمل بالتنسيق مع كل من السعودية والبحرين لتنفيذ الجسر البحري الذي يربط بينهما، والخاص بمشروع سكة الحديد.