تزينت سماء العلا بمجموعة متنوعة من المناطيد زاهية الألوان، وذلك في مهرجان المناطيد المقام ضمن فعاليات “شتاء طنطورة”.
وحلق نحو 100 منطاد هوائي في السماء، حيث شكلت المناطيد لوحات فنية بامتزاجها مع طبيعة وجبال المنطقة.
وتستمر الفعالية التي انطلقت في الثاني من يناير الحالي لمدة عشرة أيام، وهي تتيح لزوار شتاء طنطورة التعرف على معالم العلا والاستمتاع بطبيعتها الخلابة من السماء.
ويعدّ “مهرجان المناطيد”، جزءاً من فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” الذي يضم العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والفنية مستوحاة من تراث العلا التي تعد موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية وملتقى العديد من الحضارات على مر العصور.
وفق “أخبار 24”.