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أخبار محلية > 45 مليار ريال واردات المملكة من السيارات في 2019.. وهذه الدول التي يتم الاستيراد منها
08/01/2020   1:28 م

45 مليار ريال واردات المملكة من السيارات في 2019.. وهذه الدول التي يتم الاستيراد منها

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كشف الهيئة العامة للجمارك، أن واردات المملكة من السيارات خلال العام الماضي بلغت قيمتها 45 مليار ريال، بزيادة 8 مليارات ريال عن عام 2018.

وأوضحت الهيئة وفقا لـ”الاقتصادية”، أن واردات المملكة من السيارات خلال عام 2019  بلغت نحو 628 ألف سيارة بقيمة 45 مليار ريال، مقارنة بنحو 483 ألف سيارة بقيمة 37 مليار ريال خلال عام 2018.

وبينت أن الواردات توزعت بين أربعة أنواع هي: السيارات الصغيرة والجيب والنقل والحافلات، فيما تعد أبرز الدول التي يتم الاستيراد منها هي: اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك والتشيك وإيطاليا وفرنسا.

45 مليار ريال واردات المملكة من السيارات في 2019.. وهذه الدول التي يتم الاستيراد منها

أخبار محلية
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