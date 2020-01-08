يضم صالة ألعاب ووسائل تربوية .. “العمل” ترخص لأول مركز ضيافة لخدمة أطفال ضيوف الرحمن

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيصًا لأول مركز ضيافة لخدمة أطفال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، تمثل هذه الرخصة المرحلة الأولى من عمل المركز، وسلمها لصاحب المركز، وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن.
وتنفذ الوزارة بالشراكة مع القطاعين الخاص والغير ربحي، مبادرة تنظيم دور ضيافة الأطفال، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى زيادة نمو عدد الحجاج والمعتمرين مع عوائلهم، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.
ويعمل المركز على مدار 24 ساعة، ويوفر صالة ألعاب ووسائل تربوية مناسبة لكل مرحلة عمرية، ويستقبل أطفال المعتمرين والحجاج من الداخل والخارج، للفئة العمرية الواقعة ما بين حديثي الولادة حتى عمر 10 سنوات. وفق “أخبار 24”.
وحددت الوزارة لافتتاح مثل هذه المراكز، العديد من اشتراطات الصحة والسلامة.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إطلاق برنامج خدمة ضيوف الرحمن كواحد من ثلاثة عشر برنامجا تنفيذيا لتحقيق رؤية المملكة 2030 وذلك ليؤدي أكبر عدد ممكن من المسلمين فريضتي الحج والعمرة على أكمل وجه، وتوفير أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.