بالفيديو.. مصور “رالي داكار”: المناظر التي شاهدتها في السعودية لا تصدق مطلقاً

قال مصور رالي داكار “إيريك فاريغولو” إن المناظر التي شاهدها في المملكة، تعد من أجمل المناظر التي شاهدها منذ أول سباق لـ”رالي داكار”.
وأبان في مقطع فيديو أن المناظر والمناطق التي شاهدها خلال تغطيته “رالي داكار السعودية 2020” جميلة بشكل لا يصدق مطلقاً.
وأبان أنه غطى حتى الآن أكثر من 40 سباقاً لـ”رالي داكار”، إلاّ أنه لم يجد نفسه يوماً وسط بيئة كالتي يتجول فيها هذه الأيام في المملكة. وفق “أخبار 24”.
المصور إيريك فاريغولو مصور رالي داكار: المناظر الجميلة في رالي داكار السعودية 2020 لا تصدق أبداً، هذه أجمل مناظر شاهدتها منذ أن بدأت التصوير مع رالي داكار منذ أكثر من 40 عاماً.#داكار2020 #برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/FIQPC3bjVr
— الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) January 7, 2020