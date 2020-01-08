“جسر الملك فهد”: أجهزة حديثة لفحص السيارات الصغيرة بالأشعة وتوقيف 10 مركبات مطلوبة أمنياً يومياً

كشف مدير جمرك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي، أن إجمالي محاضر الضبطيات الأمنية وقائمة الممنوعات المحررة خلال العام الماضي 2019 بلغ 5 آلاف محضر، وإيقاف 400 مركبة شهرياً لوجود ضبطيات، فيما توقف يومياً 10 مركبات مطلوبة أمنياً.
وأكد العتيبي خلال حديثه لـ”الرياض”، أن تقليص متوسط فترة عبور الجسر إلى 23 دقيقة، أسهم في زيادة أعداد المسافرين إلى 3 ملايين مسافر في شهر أغسطس من العام الماضي، وأن معدل العبوراليومي للشاحنات يصل لما يقرب من 1100 شاحنة يومياً وما بين 100-120 ألف مسافر يومياً.
وعن معالجة المخالفات المضبوطة، أوضح العتيبي، أن بعض المركبات التي توقف لوجود ضبطيات بداخلها تسلم لصاحبها بعد إزالة المخالفات، وتحرير محضر تسوية صلحية يضمن قيمة الغرامة، وذلك بالتعاون مع النيابة ومؤسسة النقد عبر “أبشر”.
أما المركبات التي تضبط فيها مخابئ سرية أعدت مسبقاً للتهريب، أوضح مدير جمرك جسر الملك فهد أنها تحجز لحين صدور أحكام رسمية بحقها.
وأشار العتيبي، إلى استخدام أجهزة حديثة لفحص المركبات الصغيرة بالأشعة وأجهزة أخرى للحقائب وللشاحنات، وأخرى خاصة بفحص الأحشاء لمنع أي عملية تهريب داخل أحشاء المسافرين.