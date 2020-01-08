طاقم أجنبي يدير مواجهة النصر بالاتحاد

كشفت مصادر “دنيا الرياضة” أن مواجهة النصر أمام الاتحاد التي ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن لقاءات الجولة الـ14 مـن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سيقودها طاقم تحكيم أجنبي بناءً على طلب إدارة الفريق العاصمي، بعد أن تقدمت به رسميا خلال الفترة المحددة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.
واستأنف الفريق تدريباته أمس (الثلاثاء) على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، بعد الراحة التي تمتع بها اللاعبون اليومين الماضيين، التي أعقبت مواجهة مباراة “السوبر” أمام التعاون، واجتمع مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا قبل بداية الحصة التدريبية باللاعبين، موضحاً لهم عديدا من الملاحظات الفنية في المباريات الماضية وطالبهم بتلافيها، فيما اشتمل التدريب على الجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب، والتدريبات التكتيكية المتنوعة المقرر تطبيقها في مواجهة الاتحاد.