تين كات «تحت مجهر» الإقالة

علمت صحيفة محلية من مصادرها الخاصة أن المدرب الهولندي تين كات يواجه خطر الإقالة من نادي الاتحاد الذي وقع عقداً معه في الرابع من شهر نوفمبر من العام 2019، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع أفضلية تجديد العقد.
وأوضحت المصادر أن العلاقة بين الهولندي تين كات ومعظم لاعبي العميد ليست على ما يرام، إلى جانب سوء نتائجه مع الفريق الاتحادي، إذ غادر العميد (الأربعاء) الماضي من دور ثمن النهائي في بطولة كأس الملك على يد فريق الفتح الذي يحتل المركز (14) في سلم ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما واصل الفريق الاتحادي تواجده في المركز (13) في الدوري السعودي للمحترفين ولم يتقدم للأمام في سلم الترتيب.
وكشفت المصادر ذاتها أن المدرب تين كات «تحت المجهر» من قبل الإدارة الاتحادية، وفي حال لم يستطع تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة على صعيد الدوري السعودي للمحترفين، وكأس محمد السادس للأندية الأبطال، فستكون «الإقالة» بانتظاره من قبل إدارة النادي، خصوصاً أن العميد يواجه خطر «الهبوط» في حال استمرار فقدانه للنقاط في الدوري السعودي للمحترفين. وفق “عكاظ”.
يذكر أن الهولندي تين كات أشرف على الفريق الاتحادي في 7 مباريات حتى الآن، حقق انتصارين؛ الأول أمام الرياض في الدور (64)، والثاني أمام الصفا في الدور (32)، وخرج من أمام الفتح في الدور (16) من كأس الملك، فيما تلقى خسارتين؛ الأولى أمام الفيصلي، والثانية أمام الفيحاء، وتعادل مع الفتح إيجابياً، وكسب لقاءً وحيداً من أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.