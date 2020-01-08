نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > تقرير فيتوريا يحسم مصير وليد وخميس
08/01/2020   1:19 م

تقرير فيتوريا يحسم مصير وليد وخميس

+ = -
1405

ذكرت مصادر داخل نادي النصر، أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، طالب إدارة النادي بتجديد عقدَي عوض خميس، ووليد عبد الله، الحارس.

وتضمَّن التقرير، الذي رفعه المدرب البرتغالي، توصيةً بتجديد عقدَي اللاعبين على وجه السرعة بعد عِلمه بأنهما دخلا الفترة الحرة، التي تسمح لهما بالتوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى النصر.

وشارك عوض خميس في ثماني مباريات مع فريق النصر في الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستٌّ منها أساسيًّا، في حين لم يخض وليد عبد الله أي مباراة مع الفريق دوريًّا، بينما لعب مباراة واحدة أمام عفيف في كأس الملك، وكسبها النصر 5ـ1. وفق لـ “الرياضية”.

تقرير فيتوريا يحسم مصير وليد وخميس

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082304.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.