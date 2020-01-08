تقرير فيتوريا يحسم مصير وليد وخميس

ذكرت مصادر داخل نادي النصر، أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، طالب إدارة النادي بتجديد عقدَي عوض خميس، ووليد عبد الله، الحارس.
وتضمَّن التقرير، الذي رفعه المدرب البرتغالي، توصيةً بتجديد عقدَي اللاعبين على وجه السرعة بعد عِلمه بأنهما دخلا الفترة الحرة، التي تسمح لهما بالتوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى النصر.
وشارك عوض خميس في ثماني مباريات مع فريق النصر في الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ستٌّ منها أساسيًّا، في حين لم يخض وليد عبد الله أي مباراة مع الفريق دوريًّا، بينما لعب مباراة واحدة أمام عفيف في كأس الملك، وكسبها النصر 5ـ1. وفق لـ “الرياضية”.