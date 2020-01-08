نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الهلال يخصص دخل مباراة النصر لأسرة خميس العويران
08/01/2020   1:18 م

الهلال يخصص دخل مباراة النصر لأسرة خميس العويران

+ = -
1301

قرر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، تخصيص دخل مباراة الديربي بين الهلال والنصر الماضية، لأسرة الراحل خميس العويران.

وقدم فهد المفرج عضو مجلس إدارة الهلال، أحر التعازي لأسرة خميس العويران، مشيرا إلى أنه “كان بالنسبة لنا أخ وقدوة ومثال يحتذى به داخل الملعب”.

وأضاف: “رئيس النادي أمر بتخصيص دخل لقاء ديربي الرياض بين الهلال و النصر الماضي الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، لأسرة الفقيد، عند تحصيله من الشركة الراعية”. وفق “كووورة”.

وتابع: “هذه سنة الحياة، وأنا متأكد بأن هيئة أعضاء شرف نادي الهلال ومحبيه، لن يتخلوا عن شخص خدم النادي والوطن بأفضل صورة ممكنة”.

الهلال يخصص دخل مباراة النصر لأسرة خميس العويران

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082301.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.