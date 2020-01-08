الهلال يخصص دخل مباراة النصر لأسرة خميس العويران

قرر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، تخصيص دخل مباراة الديربي بين الهلال والنصر الماضية، لأسرة الراحل خميس العويران.
وقدم فهد المفرج عضو مجلس إدارة الهلال، أحر التعازي لأسرة خميس العويران، مشيرا إلى أنه “كان بالنسبة لنا أخ وقدوة ومثال يحتذى به داخل الملعب”.
وأضاف: “رئيس النادي أمر بتخصيص دخل لقاء ديربي الرياض بين الهلال و النصر الماضي الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود، لأسرة الفقيد، عند تحصيله من الشركة الراعية”. وفق “كووورة”.
وتابع: “هذه سنة الحياة، وأنا متأكد بأن هيئة أعضاء شرف نادي الهلال ومحبيه، لن يتخلوا عن شخص خدم النادي والوطن بأفضل صورة ممكنة”.