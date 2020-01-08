بالفيديو.. إيقاف حارقة زوجها بالأسيد مجدداً بعد الإفراج عنها بكفالة.. والزوج يروي تفاصيل الحـادثة

روى الزوج الذي تعرّض لحروق في جسده؛ بسبب سكب زوجته الأسيد عليه أثناء نومه، تفاصيل الحـادثة التي حدثت بمحافظة صبيا بجازان، مبيناً أنه جرى توقيف زوجته مجدداً بعد الإفراج عنها سابقاً بكفالة مالية.
وقال الزوج ويدعى أبو محمد في مداخلة لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه اكتشف أن زوجته تتعامل مع ساحر ووجد في جوالها محادثات معه، فطلب منها عدم الحديث معه مجدداً وقرر أن يسامحها، لكنها فاجأته بفعلتها.
وأضاف أبو محمد أنه قام مفزوعاً حينما سُكب الأسيد على جسده وأمسك بشعر زوجته وانتزع مفتاح المنزل ونجح في الخروج والذهاب للمستشفى بمساعدة الجيران، مشيراً إلى أن الحروق طالت جسده بالكامل حتى الوجه والظهر. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه لا يزال يرقد في المستشفى حتى الآن؛ حيث يعاني من حروق عميقة وسطحية وأجرى عدة عمليات، مضيفاً أن زوجته المعتدية هي الزوجة الثالثة وأنهما متزوجان من عام ونصف وهي الآن حامل في طفلهما.
#فيديو
لماذا أحرقت زوجها بالأسيد ؟
أبو محمد يروي قصة لـ #برنامج_ياهلا مؤلمة عن زوجته التي سكبت عليه “الأسيد” وهو نائم!! pic.twitter.com/mxmGoHQt9l
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 7, 2020