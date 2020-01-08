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أخبار المناطق > إيران تعلن تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق.. والبيت الأبيض: ترامب يتابع عن كثب
08/01/2020   8:25 ص

إيران تعلن تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق.. والبيت الأبيض: ترامب يتابع عن كثب

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أعلن التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، أن الحرس الثوري نفذ هجوما صاروخيا على قاعدتي أربيل وعين الأسد الأمريكيتين في العراق.

في حين علق البيت الأبيض على الهجوم الإيراني، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام وفقاً لـ”رويترز” إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على تقارير عن هجوم على منشآت أمريكية في العراق، وإنه يتابع الوضع عن كثب ويتشاور مع فريقه للأمن القومي.

بدوره، قال البنتاغون، فجر اليوم الأربعاء، إن إيران شنت هجوماً صاروخياً بالفعل على قوات أمريكية وقوات التحالف في العراق، كاشفاً أن طهران أطلقت أكثر من 12 صاروخاً على القوات الأمريكية هناك.

 

إيران تعلن تنفيذ هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق.. والبيت الأبيض: ترامب يتابع عن كثب

أخبار المناطق
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