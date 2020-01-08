نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > كيف تعترض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر؟
08/01/2020   8:23 ص

كيف تعترض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر؟

+ = -
1184

ذكرت الإدارة العامة للمرور طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر.

وأوضحت الإدارة أن الاعتراض على المخالفات التي تم رصدها من قبل الرصد الآلي أو من خلال رقم المرور، يأتي عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة أبشر، ثم الذهاب إلى خانة خدماتي، ثم خانة المرور، ثم اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

يُذكر أن المرور أطلق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين بالاعتراض على المخالفات.

طريقة الاعتراض إلكترونيًا على المخالفات المرورية

وفق “أخبار 24”.

كيف تعترض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر؟

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082282.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.