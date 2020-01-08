كيف تعترض على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر؟

ذكرت الإدارة العامة للمرور طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر.
وأوضحت الإدارة أن الاعتراض على المخالفات التي تم رصدها من قبل الرصد الآلي أو من خلال رقم المرور، يأتي عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة أبشر، ثم الذهاب إلى خانة خدماتي، ثم خانة المرور، ثم اختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.
يُذكر أن المرور أطلق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات بتوجيه من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين بالاعتراض على المخالفات.
وفق “أخبار 24”.