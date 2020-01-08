قال الرئيس التنفيذي للبيئة في نيوم، الدكتور بول مارشال، إن بيئة نيوم الأصلية لن تتأثر بأعمال بناء المدينة الحديثة.
وأوضح أن القائمين على المدينة واعون بالمسؤولية الكبيرة تجاه البيئة الفريدة التي تتمتع بها المدينة على الشواطئ والجبال.
وأكد مارشال أن هذا الوعي يحتّم الاستعانة بأساليب حديثة تعزز الحياة البيئة الطبيعية وتزيد من حمايتها، ومن تلك الأساليب الحرص على بناء مدن مستدامة.
وأضاف أن من ركائز العمل البيئي في نيوم كذلك نقل التجارب الناجحة إلى الآخرين، وتمكينهم من الاستفادة من تجربة نيوم في الحفاظ على البيئة وتنمية الحياة الفطرية بالتزامن مع بناء مدن حديثة ذات أنماط عصرية غير تقليدية.
وفق “أخبار 24”.