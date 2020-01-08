تحتضن مدينة جدة بطولة كأس السوبر الإسباني التي يشارك فيها أندية برشلونة بطل الدوري وفالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى ريال مدريد وأتليتكو مدريد، حيث تقام البطولة في المملكة للمرة الأولى.
وسيفتتح فريقا ريال مدريد وفالنسيا مشوار البطولة حينما يلتقيان اليوم (الأربعاء) على ملعب الجوهرة المشعة في جدة في نصف نهائي البطولة، وسيتأهل الفائز منهما للمباراة النهائية التي تقام بنفس الملعب يوم الأحد المقبل، مع الفائز من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد التي ستقام غداً (الخميس).
وسبق لريال مدريد المشاركة في كأس السوبر الإسباني في 15 مناسبة، وتوج بها 13 مرة، فيما شارك فالنسيا 5 مرات وتوج باللقب مرة واحدة، ويحتفظ برشلونة برصيد المشاركات والتتويج الأكبر، حيث شارك 24 مرة وتوج باللقب في 13 مناسبة.
وفق “أخبار 24”.