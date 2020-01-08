بالفيديو.. في مباراة اتسمت بالإثارة.. الهلال يفوز على الأهلي بثلاثية

فاز الفريق الأول لكرة القدم الهلال على نظيره الأهلي ضمن الجولة الـ11 المؤجلة في كأس الأمير محمد بن سلمان، بثلاثة أهداف لهدف على ملعب استاد جامعة سعود في الرياض.
وجاء هدف التقدم في الشوط الأول لنادي الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 37، وأحرز هدف التعادل عمر السومة في الدقيقة 45.
وضاعف مهاجم الهلال بافيتمبي غوميز النتيجة بالدقيقة 70، وفي الدقيقة 90 أحرز المدافع علي البليهي الهدف الثالث بضربة رأسية. وفق “أخبار 24”.
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى 27 نقطة في المركز الثاني، خلف النصر المتصدر بـ29 نقطة، في حين بقي الأهلي في المركز الرابع بـ23 نقطة.