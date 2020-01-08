توقعات بهطول أمطار على بعض المناطق اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم (الأربعاء)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة الجنوبية.
وشملت التوقعات استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.
ويُتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق وجنوب غرب المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً، وقد تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وتُسجل جازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة (30 درجة مئوية)، فيما تسجل حائل والطائف والقريات أدنى درجة حرارة (5 درجات مئوية).