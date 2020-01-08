نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. رئيس مركز السلمية فى زيارة لمهرجان ليالي الشتوية بالخرج في يومه الثالث
08/01/2020   7:05 ص

بالصور.. رئيس مركز السلمية فى زيارة لمهرجان ليالي الشتوية بالخرج في يومه الثالث

+ = -
703

زار رئيس مركز السلمية الأستاذ سلمان بن عمر العفيصان وعدد من أعضاء لجنة التنمية السياحية بالمحافظة مهرجان ليالي الشتوية بالخرج اليوم الثلاثاء الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، وبتنفيذ من وكالة وضوح الرؤية ، وتم الاطلاع على أركان المهرجان المشاركة .
استمرت فعاليات اليوم الثالث وسط حضور كبير بإدارة المسرح من لجنة التنمية الأهلية بمركز السلمية بالعديد من المسابقات للأطفال ، وبمحاضرة من اللجنة النسائية بالسلمية من تقديم أ. جواهر الداغري ، في حين قدم جناح مستشفى النساء والولادة الهدايا المنوعة والاستشارات الطبية التي لاقت استحسان الزوار
كما حضي قسم العاب الأطفال والأسر المنتجة والفوودترك بإقبال متزايد من الحضور وسط الجلسات المعدة لهم من قبل اللجنة المنظمة .
أما ركن الصقور فقد شد الجميع بعروض التلويح ، والتقاط الصور التذكارية مع الصقور.

وسيكون غدا الأربعاء حافلا بالعديد من البرامج بإدارة لجنة التنمية الأهلية بالهياثم ، ومشاركة العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالخرج .

بالصور.. رئيس مركز السلمية فى زيارة لمهرجان ليالي الشتوية بالخرج في يومه الثالث

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082214.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.