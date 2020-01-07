تورط بخطف وقَتل القاضي “الجيراني”.. القبض على المطلوب محمد آل عمار

ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية نفذت صباح اليوم (الثلاثاء)، عملية أمنية للقبض على أحد المطلوبين في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت المصادر أن العملية الأمنية أسفرت عن القبض على الإرهابي “محمد بن حسين علي آل عمار”، المطلوب بالقائمة التاسعة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية عام 2016م.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق إن “آل عمار” هو مَن وجه بتنفيذ جريمة اختطاف القاضي محمد الجيراني، كما تورط في عمليات إطلاق نار على رجال الأمن، واستهداف دورية أمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام، وسطو مسلح على سيارات نقل أموال بالقطيف، وقَتل رجل أمن أثناء أدائه عمله ببلدة المجيدية بالشرقية. وفق “أخبار 24”.
وكان القاضي الجيراني قد اختُطف من منزله ببلدة تاروت التابعة للقطيف، فيما عثرت الأجهزة الأمنية على جثمانه بعد عام من اختطافه.