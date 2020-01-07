“الخدمة المدنية” تكشف استراتيجيتها لتأهيل وتدريب موظفي القطاع العام لتحسين الأداء الوظيفي

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن استراتيجيتها، الرامية لتطوير دورها في الرقابة والمشاركة في تحقيق التنمية بالمملكة، عبر تطوير الأنظمة وتنفيذ برامج تدريبية لتحسين أداء موظفي القطاع العام.
وأوضح وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، أن الوزارة عملت على إطلاع العاملين في القطاعات الحكومية على استراتيجيتها وخططها التطويرية، حيث عقدت أكثر من 20 لقاءً تعريفياً بها، حضرها 3500 موظف، تضمنت التعريف بمضامين اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأهدافها.
وأضاف الوزير، أنه بجانب خطتها الرامية لتفعيل دورها الرقابي وتطوير أنظمة الموارد البشرية، والعمل على تطوير خدمات إلكترونية مبتكرة للموارد البشرية، تخطط الوزارة لتنفيذ برامج تدريبيبة لموظفي الموراد البشرية على وضع خطط استراتيجية لدعم عملية التحول الرقمي.
وأشار الحمدان إلى أن الوزارة أكملت بالتعاون مع معهد “CIPD” العالمي تدريب دفعتين ضمن البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية، استفاد منه 200 موظف وموظفة، بجانب استفادة 1500 موظف من برنامج “الأخصائي المعتمد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية” الذي أطلقته الوزارة في سبتمبر الماضي.
وتابع الحمدان، أن البرامج التطويرية والتدريبية التي استمرت الوزارة في إطلاقها، شملت برنامج أخصائي المزايا والتعويضات، وبرنامج أخصائي تطوير المواهب. وفق “أخبار 24”.
كما أكد الوزير، أن المرأة كانت حاضرة في استراتيجية وزارة الخدمة المدنية التطويرية والتدريبية، وتعمل الآن لإطلاق مشروع بناء المرصد الإلكتروني لرصد القيادات النسائية، بهدف تسريع الوصول للقيادات النسائية المؤهلة، للاستفادة منه في تعيين وترقية واستقطاب الكوادر النسائية المؤهلة.