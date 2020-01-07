“الوزراء” يقر تنظيم مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي وفتح فرع لبنك صيني في المملكة

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، على تنظيم مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للحديث النبوي الشريف، وذلك بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية بهذا الشأن.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الثقافة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية نقل الإشراف على المتحف الوطني بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي إلى وزارة الثقافة، وتفويض وزير الثقافة بتشكيل مجلس أمناء المتحف.
وفي موضوع آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لبنك الصين المحدود بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت بأي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، وذلك بناءً على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة لهذا الخصوص في مجلس الشؤون الاقتصادية. وفق “أخبار 24”.