وافق مجلس الوزراء على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين المملكة ودولة الكويت، وملاحقها.
كما قرر المجلس خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض، الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت، وملاحقها.
وكانت المملكة والكويت وقعتا في 24 ديسمبر المنصرم اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج النفط من حقول تلك المنطقة التي يقع بها حقلا (الخفجي والوفرة) توقف لمدة 5 سنوات، إذ يبلغ إنتاجها حوالي 500 ألف برميل يومياً.
وفق “أخبار 24”.