“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة بدءاً من الغد حتى السبت القادم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم المناطق، اعتباراً من يوم غدٍ وحتى السبت القادم.
وذكرت الهيئة في تقرير لها اليوم (الثلاثاء)، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق الباحة وعسير وجازان والمرتفعات الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة، اعتباراً من يوم غدٍ إلى الجمعة.
كما توقعت هطول أمطار خفيفة يومي الخميس والجمعة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك والمدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الجنوبية منها، والتي يُتوقع أن تكون في مجملها من متوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه من المحتمل تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك، تشمل اللوز وعلقان والظهر والديسة، بالإضافة إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ تشمل طريف والقريات وحزم الجلاميد من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت.
وأشارت الهيئة إلى أن درجة الحرارة يُتوقع أن تنخفض على معظم المناطق اعتباراً من مساء الخميس، وقد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية، بينما تصل إلى الصفر المئوي على الأجزاء الشمالية لمنطقتي القصيم والرياض.