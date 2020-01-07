فُجع الوسط الرياضي والإعلامي اليوم (الثلاثاء) بوفاة لاعب الهلال والاتحاد والمنتخب السابق خميس العويران، عن عمر يناهز 46 عاماً، بعد معاناة مع المرض.
وكان العويران يعاني خلال العامين الأخيرين الإصابة بالسرطان، ووجه خادم الحرمين الشريفين بعلاجه في الخارج، وسافر بالفعل للعلاج بالولايات المتحدة ثم عاد إلى الرياض، وكان آخر ظهور له أثناء احتفاله مع ناديه السابق الهلال بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2019.
وتقول السيرة الذاتية لخميس العويران المولود سنة 1973م، أنه لعب في صفوف نادي الهلال بين “1987- 2001″، وفي الاتحاد بين “2001- 2007″، حيث بدأ مسيرته الرياضية في ناشئي الهلال 1408هـ، وبعد 3 سنوات صُعد إلى درجة الشباب بالهلال، وبعد 3 سنوات أخرى ترقى إلى الفريق الأول، واستمر فيه حتى 2001، ثم انتقل بعدها لنادي الاتحاد.
ويعد اللاعب الراحل أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة السعودية، وحقق مع الهلال بطولة الدوري السعودي عدة مرات، وكأس خادم الحرمين مرة واحدة، وكأس ولي العهد مرتين، وكأس الأمير فيصل بن فهد 4 مرات.
كما حقق مع الهلال كأس المؤسس مرة واحدة، وكأس العرب للأندية الأبطال مرتين، وبطولة الأندية العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة، وكأس السوبر العربي مرة واحدة، وكأس الأندية الخليجية مرة واحدة، ودوري أبطال آسيا.
وحقق أيضا كأس الكؤوس الآسيوية، وكأس السوبر الآسيوي مرتين، وكأس السوبر المصري- السعودي، وكأس الصداقة الدولية مرتين.
أما مع نادي الاتحاد؛ فحصد العويران الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، وكأس ولي العهد مرتين، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس العرب للأندية الأبطال، وكأس السوبر المصري السعودي، وكأس المصيف.
فيما فاز مع المنتخب الوطني ببطولة كأس آسيا، وبطولة كأس الخليج العربي 3 مرات، وكأس العرب مرتين، وبلغ إجمالي المباريات الدولية التي خاضها العويران مع الأخضر 105 مباريات دولية، وشارك في كأس العالم نسختي 1998 و2002. وفق “أخبار 24”.
هكذا كانت مسيرة الراحل خميس العويران الرياضية التي اختتمها عام 2007 حافلة بالإنجازات والألقاب الرياضية، سواء خلال مشواره مع ناديي الهلال والاتحاد، أو خلال مشاركاته مع المنتخب الوطني.