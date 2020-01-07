وثقت صور ومقاطع فيديو نشرتها إمارة منطقة المدينة المنورة لقطات بديعة للحظة غروب شمس يوم أمس (الإثنين).
وأظهرت المشاهد سماء المدينة المنورة وهي ملبّدة بالغيوم في منظر بديع للحظة الغروب أثناء أداء صلاة المغرب.
وبدا في أحد المقاطع صوت تلاوة إمام الحرم النبوي الشيخ صلاح البدير، ومآذن المسجد تكاد تلامس الغيوم.
وشهدت المدينة المنورة أمس انخفاضاً في درجة الحرارة إثر استمرار تدفق الكتلة الهوائية الباردة على المنطقة.
#فيديو ||
مع غروب شمس اليوم ..
مشاهد لسماء #المدينة_المنورة في منظر بديع pic.twitter.com/AzyO1gDFoL
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 6, 2020
#فيديو ||
مشاهد لسماء #المدينة_المنورة كما بدت مساء اليوم pic.twitter.com/20wACeiDfV
— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) January 6, 2020