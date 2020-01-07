بعد قرار توطين القطاع.. “التدريب التقني” يطلق برامج تدريبية في التشغيل والصيانة بالجهات العامة

تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إطلاق برامج تدريبية في مجال التشغيل والصيانة خلال الفترة المقبلة، مواكبةً لقرار توطين وظائف التشغيل والصيانة في الجهات العامة.
وأوضح نائب محافظ المؤسسة وعضو اللجنة التوجيهية لبرنامج توطين عقود التشغيل والصيانة الدكتور راشد الزهراني، أن الخطة التي أعدتها المؤسسة، شملت حقيبة تدريبية في مجال المرافق العامة، وحقيبة تدريبية في مجال الخدمات العامة في المرافق، وحقيبة تدريبية في مجال صيانة أجهزة التبريد والتكييف.
وبيَّن الزهراني أن الحقائب التدريبية مرَّت بسلسلة من التدقيق والفحص لتتواءم مع حاجة سوق العمل، حيث تم عقد ورشة عمل متخصصة استضافتها المؤسسة مطلع العام الهجري الحالي في مجال تطوير الحقائب التدريبية في إدارة المرافق العامة، بحضور 30 شركة يمثلها مختصون في مجال التشغيل والصيانة، إضافةً لمشرفين من المدربين المختصين في المؤسسة ومن ذوي الخبرة في التدريب. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم خلال الورشة مناقشة الاحتياج الفعلي والمطلوب في بناء حقائب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع الممارسات الفعلية والتطبيقية في الواقع العملي والمهاري حيث تم الخروج بالتصور النهائي للحقائب التدريبية، تمهيدا للمرحلة القادمة المتضمنة استقبال طلبات التسجيل على تلك البرامج التدريبية من الجهات المستفيدة.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، الذي جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن توطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية.