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اخبار رياضية > بالفيديو .. ماجد الفهمي: الأهلي سُلبت منه بطولات بالتحكيم وتحديداً أمام الهلال .. وسلطان الغشيان يرد!
07/01/2020   3:30 م

بالفيديو .. ماجد الفهمي: الأهلي سُلبت منه بطولات بالتحكيم وتحديداً أمام الهلال .. وسلطان الغشيان يرد!

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رأى الناقد الرياضي ماجد الفهمي أن النادي الاهلي تعرض لظلم تحيكمي كثيرا تسبب في خسارته بطولات تحديدًا امام الهلال.

وقال الفهمي في برنامج الدوري مع وليد: ” التاريخ شاهدبان الهلال قوي داخل الملعب وخارجه، من جميع النواحي وهناك بطولات كثيرة جدا أخذت من الأهلي بالتحكيم وتحديدًا أمام الهلال”

وأضاف ردا على سؤال سلطان الغشيان مقدم البرنامج حول إذا كان الهلال هو الفريق الوحيد الذي أخذ بطولات بالتحكيم أو أن الاهلي هو الفريق الوحيد الذي خشر بطولات بسب التحكيم قائلا: “سأجيبك بنفس سؤالك ، هل فيه أحد في الوسط الرياضي كله يستطيع القول أن الاهلي حصل على بطولة بالتحكيم؟ ، أتحدى، لكن بالمقابل صبغته أنه نادي تحكيم”. وفق “المرصد”.

ورد عليه الغشيان قائلا: ” من وضع الهلال بهذه الصبغة ، أكيد لأنهم ماقدروا يجارونه ، هل تقارن نادي بطولاته قاربت 60 بنادي بطولاته أقل؟”

 

بالفيديو .. ماجد الفهمي: الأهلي سُلبت منه بطولات بالتحكيم وتحديداً أمام الهلال .. وسلطان الغشيان يرد!

اخبار رياضية
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