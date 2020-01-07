شاهد.. لحظة وصول محترف الأهلي الجديد

نشر الإعلامي وليد سعد، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لوصول محترف الأهلي الجديد ماركو مارين في المطار للمغادرة للرياض لحضور لقاء الهلال والأهلي.
ويقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت مكة المكرمة وسيذاع اللقاء على قناة الرياضية السعودية 1 بأداء صوتي للمعلق المتميز فهد العتيبي، بالإضافة إلى إذاعتها عبر شاشة الرياضية السعودية 3 بتعليق جعفر الصليح.
ويحتل الهلال وصافة ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن النصر المتصدر، فيما يأتي الأهلي بالمركز الرابع برصيد 23 نقطة. وفق “المرصد”.
ويتبقى للهلال مباراتين مؤجلتين، الأولى أمام الأهلي والفيصلي، بينما يتبقى للراقي مباراة مؤجلة أمام “الهلال”.
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محترف #الأهلي الجديد ماركو مارين في المطار للمغادرة للرياض لحضور لقاء #الهلال ..
منصورين باذن الله 👑💚 .. pic.twitter.com/5v879wnLZI
— وليد سعيد (@Rabanalsafena) January 7, 2020