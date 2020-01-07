النهدي: لم أتهرب.. وأجواء الأهلي لا تساعد على العمل

أكد مدير المركز الإعلامي والمتحدث باسم النادي الأهلي عبدالعزيز النهدي أن تقديم استقالته من منصبه صباح أمس، جاء بعد دراسة ومشاورة تمت خلال الأيام الماضية، توصل فيها لقراره النهائي بالابتعاد عن ناديه في ظل الأجواء غير المناسبة التي يعيشها النادي إداريا والتي لا تساعد على العمل بالطريقة الصحيحة.
وأثنى النهدي في تصريحه على حرص الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم، على السير بفريق الكرة نحو الطريق المؤدي للبطولات والنأي به بعيدا عمّا يحدث من تجاذبات إدارية كشفها سموه للإعلام بشجاعة في أكثر من جهة، إلا أن التوافق الكامل مع إدارة النادي برئاسة المهندس أحمد الصايغ لم يتم، لذلك فإن الوضع يحتاج إلى حل سريع يجعل الأمور في نصابها الصحيح.
وتابع، «الأهلي يملك فريقا رائعا في كرة القدم قادرا على الذهاب بعيدا في الموسم الحالي وتحقيق البطولات والتعاقدات الجديدة ستدعم الفريق جيدا، لكن لا بد من أن تحل المشاكل ويبعد الفريق تماما عن الخلافات الإدارية، ليقدم نجومه أفضل ما لديهم». وفق “عكاظ”.
وعن توقيت الاستقالة قال: «بعد 8 أشهر من العمل داخل منظومة إدارة النادي الأهلي، وفي ظل استمرار الخلافات الإدارية بين إدارة الكرة وإدارة النادي وعدم توافق التوجه، وجدت أنه لا يمكن أن أستمر في العمل وتنفيذ ما خططت له لإبراز النادي بوجه عام في كل مناشطه، ففضلت الابتعاد عن عشقي ليس هربا من المسؤولية، بل من أجل إتاحة الفرصة لغيري قد تكون له طريقة أخرى للتعامل، أما عني فقد لمست أن العمل فيه أخطاء إدارية واضحة لا تساعد على العمل الصحيح في كيان كبير، وحبا في الأهلي وجمهوره ابتعدت».