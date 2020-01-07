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اخبار رياضية > الاتفاق يرفض عرض الشباب لمبولحي
07/01/2020   3:27 م

الاتفاق يرفض عرض الشباب لمبولحي

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دخلت إدارة نادي الشباب في مفاوضات شفهية مع إدارة نادي الاتفاق لضم الحارس الجزائري رايس مبولحي؛ حيث كشفت مصادر ” البلاد ” أن الادارة الاتفاقية رفضت مجرد الخوض في الفكرة؛ حيث يعتبر الحارس الجزائري ركيزه أساسية بالخارطة الاتفاقية، وسبق أن مددت ادارة الاتفاق عقد الحارس الدولي إلى 2022 وقدمت اعتذارها للإدارة الشبابية.

وعلى الصعيد ذاته، دخلت الإدارة الاتفاقية في مفاوضات مع صانع ألعاب برازيلي، يلعب في الدوري الياباني، ومع مهاجم برازيلي سيكون بديلاً للسنغالي ‫إسماعيل دوكارا،‬ الذي لم يقدم مايشفع له بالاستمراربالخارطة الاتفاقية، فقد أعتمد المدرب الوطني في المباريات الاخيرة على المميز هزاع الهزاع .

الاتفاق يرفض عرض الشباب لمبولحي

اخبار رياضية
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