مهند علي يدخل ضمن اهتمامات الهلال في «الشتوية»

كشف مصدر مطلع في نادي الهلال لـ«الشرق الأوسط» بأن إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني وضعت عدة أسماء لبحث الاستفادة منها للتعاقد مع إحداها في فترة الانتقالات الشتوية.
وأشار المصدر بأن الدولي مهند علي مهاجم منتخب العراق يتقدم هذه الأسماء بالإضافة إلى أسماء أخرى.
من جانب آخر، أعلن الروماني برازفان لوشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهزية الثنائي سلمان الفرج وعبد الله عطيف للمشاركة في اللقاء الذي سيجمع الهلال بالأهلي مساء اليوم على استاد جامعة الملك سعود في لقاء مؤجل من الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أمس: «تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الأهلي الذي يمتلك قوة بدنية عالية ولاعبين مميزين في الارتداد الهجومي مثل دجانيني والسومة ولكن خط دفاعه ليس بنجاعة خط هجومه وسنحاول استغلال ذلك من قبل مهاجمينا، فطموحنا هو الفوز وتحقيق نقاط المباراة الثلاث والاقتراب أكثر من صدارة الدوري ومن الجميل أن يعود لنا لاعبان مهمان وهما سلمان الفرج وعبد الله عطيف بعد غياب بسبب الإصابة».
وعبر برازفان عن انزعاجه من تتالي المباريات على فريقه وقال: «لم نحصل على وقت كاف لإعداد الفريق بشكل مناسب بعد تحقيق البطولة الآسيوية والمشاركة العالمية في ظل ضغط المباريات وتعدد الإصابات علينا».
وعن غياب المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيو سو قال: «أنا غير قلق من غياب هيون عن الأهلي فلدينا مدافعون أقوياء في خط الدفاع متمثلاً في عبد الله الحافظ وعلي البليهي ومحمد جحفلي والأخير قدم مباراة جيدة أمام الفيصلي رغم غيابه عن المباريات الأخيرة».
وكان الفريق الأول قد اختتم تحضيراته قبل مواجهة الأهلي مساء اليوم حيث ينتظر أن يمثل الفريق كل من عبد الله المعيوف وعلي البليهي وعبد الله الحافظ وياسر الشهراني ومحمد البريك وعبد الله عطيف وسلمان الفرج وسالم الدوسري وأندري كاريلو وسيباستيان جيوفينكو وبافتيمبي غوميز.