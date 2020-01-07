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أخبار الخرج > هيئة الخرج تقيم معرضاً توعوياً بنادي الحي لمدة خمس أيام
07/01/2020   11:21 ص

هيئة الخرج تقيم معرضاً توعوياً بنادي الحي لمدة خمس أيام

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تقيم هيئة محافظة الخرج معرضاً توعوياً في (نادي الحي) بمدرسة عبادة بن الصامت بمحافظة الخرج ، يعرض من خلاله للطلاب مقاطع مرئية من انتاج الرئاسة العامة .

وتوزع مطبوعات وهدايا للطلاب ويستمر لمدة خمسة أيام .

هيئة الخرج تقيم معرضاً توعوياً بنادي الحي لمدة خمس أيام

أخبار الخرج, تعليم الخرج
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