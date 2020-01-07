هيئة الخرج تقيم معرضاً توعوياً بنادي الحي لمدة خمس أيام

اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
تقيم هيئة محافظة الخرج معرضاً توعوياً في (نادي الحي) بمدرسة عبادة بن الصامت بمحافظة الخرج ، يعرض من خلاله للطلاب مقاطع مرئية من انتاج الرئاسة العامة .
وتوزع مطبوعات وهدايا للطلاب ويستمر لمدة خمسة أيام .
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082138.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2020 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج