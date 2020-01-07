لجنة بـ”الشورى” توصي بفصل التعليم الجامعي في وزارة مستقلة والسماح للأكاديميين بالعمل الحر

ذكرت مصادر أن لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى أقرَّت عدداً من التوصيات تختص بوزارة التعليم، من أبرزها فصل التعليم العالي والبحث العلمي في وزارة مستقلة، والسماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياض”، أن اللجنة طالبت في تعليقها على التقرير السنوي لوزارة التعليم، بدراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي، والاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يساهم بتحسين العملية التعليمية.
كما أوصت اللجنة بالسماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، والتدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين، ووضع مؤشرات أداء تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات المقدمة للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة.
وتضمنت التوصيات كذلك؛ والتوسع في بناء المدارس الحكومية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية، وتقييم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في أكتوبر من العام الماضي، توصية تدعو للموافقة على السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم، قبل أن يعيدها للجنة التعليم والبحث العلمي لإخضاعها للمزيد من الدراسة.