وفاة لاعب المنتخب والهلال السابق خميس العويران

نعى عددٌ من الإعلاميين والرياضيين لاعب كرة القدم السابق خميس العويران الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.
وقال الناقد الرياضي عادل التويجري، عبر حسابه في تويتر: “اللهم اغفر لخميس وتجاوز عنه وارحمه بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين، اللهم ارفع درجته فى المهديين، واخلفه فى عقبة الغابرين، واربط على قلوب أهله وصبرهم على مصابهم، وعظم أجرهم”.
كما كتب لاعب الهلال والمنتخب السابق ياسر القحطاني عبر حسابه في “تويتر”: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ارحم عبدك خميس العويران واغفر له وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. خالص العزاء لعائلته وأحبابه”.
ونعى الناقد بدر السعيد، اللاعب خميس العويران عبر حسابه في تويتر: “اللهم اغفر له وارحمه واجعل ما اصابه تكفيراً يا حي يا قيوم .. اللهم اربط على قلوب أهله وذويه ومحبيه .. اللهم اجعل الجنة داره ومستقره يا رب العالمين”. وفق “أخبار 24”.
وكانت إدارة الهلال قد كرمت “العويران” قبل انطلاق مباراة الفريق أمام النصر في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وظهر في مقطع فيديو على كرسي متحرك ، ولاعابو الهلال يقبلون رأسه تقديرا له.
يشار إلى أن الراحل “العويران”، الذي مثل الهلال خلال الفترة (1997-2001م) والاتحاد (2001-2007م) ولعب للمنتخب السعودي، كان قد خضع لعملية جراحية دقيقة في أمريكا، بعد أن كان قد أجرى عملية في وقت سابق بمدينة الملك فهد الطبية، قبل أن توافيه المنية اليوم.