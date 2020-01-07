كشفت دراسة حديثة أجراها علماء أستراليون أن الطائر المعروف باسم “الحدأة” أو Kite”” قد يكون المسبب الرئيسي في حرائق الغابات التي لم تتوقف منذ 6 أشهر في أستراليا، مبينةً أنه يتعمّد نشر الحريق ليسد جوعه.
وأوضح علماء من جامعة سيدني، وفقاً لـ”العربية”، أن الحدأة يعمل على التقاط أي شيء صغير يكون مشتعلاً ليرميه في مكان آخر داخل الغابات؛ وذلك لحرق الأشجار المتطاولة والأعشاب التي تحجب رؤيته للفرائس؛ وبذلك يتخلص من أي عراقيل تعيق صيده.
وأظهر مقطع فيديو عدداً من طيور الحدأة، وهي تقبل على النار المشتعلة في إحدى الغابات، وتقوم بالتقاط الأعشاب المشتعلة بمنقارها وتطير بها لترميها في مكان آخر؛ وذلك لتوسيع بؤرة الحريق لتتمكن من العثور على صيدها بسهولة.
وكان الرسول ﷺ قد أمر بقتل 5 طيور وحيوانات منها الحدأة، وفقاً لما جاء في صحيحي البخاري ومسلم: “خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور”.
وفق “أخبار 24”.