بالفيديو.. مورّد أطعمة: مطاعم شهيرة تضع “البنادول” و”الأسبرين” مع الرز واللحم للتكسّب بأقل تكلفة

كشف أحد موردي الأطعمة أن أغلب مطاعم الكبسة تلجأ إلى بعض الحيل للتكسّب بأقل تكلفة، مبيناً أنها تضع مع الرز “بنادول”، ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه “أسبرين”.
وقال عمر الدوسري الذي يختص بتوريد الأطعمة خلال برنامج “تم” على قناة “SBC”، إن مطاعم بخاري شهيرة تضع “البنادول” مع الرز لتكبير الحبة وتثبيتها، لافتاً إلى أنها تضع “الأسبرين” مع اللحم لتطريته ولسرعة التكسب.
#تم | عمر الدوسري: هل تعلم أنهم يضعون مع الرز “بنادول”، ويأتون بأسوأ أنواع اللحم ويضعون معه “اسبرين”.#أسعار_الوجبات_الغذائية pic.twitter.com/cbKMmR12la
— برنامج تم (@TammTalkShow) January 6, 2020
وفق “أخبار 24”.