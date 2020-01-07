“النقل العام” تشرع في إحلال 20 ألف سعودي محل الأجانب ضمن المرحلة الأخيرة لتوطين سائقي التطبيقات

أكدت الهيئة العامة للنقل شروعها في المرحلة الأخيرة لتوطين مهنة سائقي تطبيقات توجيه المركبات، بالبدء في إحلال 20 ألف سعودي مكان 20 ألف أجنبي يعملون في القطاع وتوطينه بنسبة 100%.
وأوضح المدير العام للنقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة المهندس ماجد الزهراني، وفقاً لـ”الوطن”، أن هذا العام سيشهد اكتمال المرحلة الأخيرة من توطين قطاع توجيه المركبات وذلك تطبيقاً لقرار توطين هذا القطاع بنسبة 100%.
وأشار إلى أن عدد المواطنين العاملين في النقل عبر تطبيقات توجيه المركبات بلغ 600 ألف بينهم ألفا سائقة، مبيناً أن هناك 11 منشأة مرخصة لنشاط توجيه قيادة المركبات.
وأضاف أن الهيئة تستعد لإجراء جولات رقابية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لرصد الشركات والمؤسسات المخالفة، وأن العقوبات تشمل إيقاف الخدمات وغرامة 5 آلاف ريال عن كل وافد سمحت له بالعمل.
وأكد الزهراني أن السائق السعودي أكد كفاءته في العمل بمجال المركبات الموجهة، وأن الهيئة تتوقع أن يعمل السائق السعودي وقتًا أطول.