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اخبار رياضية > وكيل لاعبين إنجليزي سابق: حمدالله سيودع النصر قريباً والوجهة فريق أستون فيلا
07/01/2020   10:17 ص

وكيل لاعبين إنجليزي سابق: حمدالله سيودع النصر قريباً والوجهة فريق أستون فيلا

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كشف وكيل لاعبين إنجليزي سابق أن المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السعودي بات قريباً من توديع فريقه، والانضمام لفريق أستون فيلا الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد وكيل اللاعبين السابق جون هيريوت أنه تم الاتفاق على بنود الصفقة؛ حيث سيدفع النادي الإنجليزي مبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني، فيما سيتقاضى اللاعب 110 ألف جنيه أسبوعياً.

وأضاف هيريوت أن الإعلان عن الصفقة سيكون الأسبوع المقبل وسيودع حمدالله جماهير فريقه، مبيناً أنه يعلم أن هذا الخبر لن يكون سعيداً لجماهير النصر. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن عبدالرزاق حمدالله يتصدر حالياً قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 10 أهداف، وسبق له التتويج مع النصر بالدوري الموسم الماضي وفاز بلقب هداف المسابقة، كما توج مؤخراً بلقب كأس السوبر السعودي.

وكيل لاعبين إنجليزي سابق: حمدالله سيودع النصر قريباً والوجهة فريق أستون فيلا

اخبار رياضية
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