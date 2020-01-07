وصلت بعثتا فريقي ريال مدريد وفالنسيا الإسباني اليوم (الثلاثاء) إلى مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني التي يستضيفها ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
وحضرت بعثة ريال مدريد بدون المهاجمين الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل اللذين سيغيبان عن البطولة بسبب الإصابة، لينضما لزميلهما البلجيكي إيدين هازارد.
وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قائمة الفريق التي ستشارك في البطولة، وضمت كلاً من: “كورتوا وأريولا وألتوبي (في حراسة المرمى)، وكارفاخال وميليتاو وراموس وفاران وناتشو ومارسيلو وأودريوزولا وميندي (في خط الدفاع)، وكروس ومودريتش وكاسيميرو وفالفيردي وخاميس رودريجيز وإيسكو (في خط الوسط)، ولوكاس فاسكيز ويوفيتش وإبراهيم دياز وماريانو دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو (في خط الهجوم).
فيما يغيب عن قائمة فالنسيا بطل كأس ملك إسبانيا، بسبب الإصابة كل من: (كريستيانو بيتشيني ومانو باييخو وجونسالو جيديس وكانج إن ورودريجو مورينو).
ويستهل الفريقان مشوارهما في السوبر بملاقاة بعضهما غداً (الأربعاء)، ويتأهل الفائز منهما للمباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل، في مواجهة الفائز من مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد التي ستقام بعد غد (الخميس).
وصلنا #المملكة_العربية_السعودية 🇸🇦
استقبال اكثر من رائع 🙏 ونتقدم بالشكر لجميع القائمين على #كأس_السوبر_الاسباني #Supercopa2020 #الوعد_جدة pic.twitter.com/Sxz7MHUhY5
— 💯🦇 نادي فالنسيا (@valenciacfArab) January 6, 2020
🇸🇦 السلام عليكم، جدة! #هلا_مدريد pic.twitter.com/HP4h1k2lst
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 6, 2020
لقطات من وصول بعثة فريق #ريال_مدريد إلى مدينة #جدة للمشاركة في #كأس_السوبر_الإسباني.#السوبر_الاسباني_بجدة pic.twitter.com/JCiYLl4TtZ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2020
لقطات من وصول بعثة فريق #ريال_مدريد إلى مدينة #جدة للمشاركة في #كأس_السوبر_الإسباني.#السوبر_الاسباني_بجدةpic.twitter.com/7884Yf8Efg
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 6, 2020
وفق “أخبار 24”.