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اخبار رياضية > #الشعلة يوقع مخالصة مالية مع اللاعب مهند الفارسي
06/01/2020   10:32 م

#الشعلة يوقع مخالصة مالية مع اللاعب مهند الفارسي

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وقعت إدارة نادي #الشعلة مخالصة مالية مع اللاعب مهند الفارسي ، متمنين له التوفيق في وجهته القادمة .

#الشعلة يوقع مخالصة مالية مع اللاعب مهند الفارسي

اخبار رياضية
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