نشرت وسائل إعلام أمريكية صورة لمؤسس “فيسبوك” وخامس أغنى شخص في العالم “مارك زوكربيرج” الذي تبلغ ثروته 77.3 مليار دولار أثناء تسوقه مع زوجته “بريسيلا تشان” بداخل أحد متاجر التجزئة بحثًا عن عروض خصومات الأسعار في رأس السنة.
وظهر مارك في أحد المتاجر التابعة لشركة “كوستكو” التي تقع بمدينة “ماونتن فيو” في ولاية “كاليفورنيا، وهو يتجول ويناظر أجهزة التلفزيون، باحثاً عن تخفيضات الأسعار على الأجهزة لشراء شاشة.
يُذكر أن مارك “زوكربيرج” يمتلك محفظة عقارية تضم ما يصل إلى عشرة عقارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كما اشترى في الآونة الأخيرة فندقين متجاورين في بحيرة “تاهو” مقابل 59 مليون دولار.
كما أنه يمتلك منازل في مدينتي “بالو ألتو” و”سان فرانسيسكو” بولاية “كاليفورنيا” وكذلك في جزيرة “كاواي” في “هاواي”، ويرجع ذلك إلى ميله لشراء المنازل بجانب بعضها البعض لضمان الخصوصية.
وفق “أخبار 24”.