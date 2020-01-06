نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مرسوم ملكي بتعديل آلية الاعتراض على ضريبة الدخل والقيمة المضافة و”الانتقائية”
06/01/2020   10:28 م

مرسوم ملكي بتعديل آلية الاعتراض على ضريبة الدخل والقيمة المضافة و”الانتقائية”

+ = -
2224

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً يقضي بتعديل قواعد الاعتراض على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

ونصّ المرسوم الملكي على تعديل النصوص النظامية: “يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عُد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة الـ49 من نظام ضريبة القيمة المضافة والمادة الـ27 من نظام الضريبة الانتقائية”.

وتضمّن المرسوم الملكي إحلال هذا النص مكان النصوص السابقة: “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”. وفق “أخبار 24”.

ووجّه المرسوم الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة بتنفيذ هذا المرسوم، كل فيما يخصه.

مرسوم ملكي بتعديل آلية الاعتراض على ضريبة الدخل والقيمة المضافة و”الانتقائية”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082065.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.