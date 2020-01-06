ترامب رداً على تخلي طهران عن قيود الاتفاق النووي: إيران لن تملك سلاحاً نووياً مطلقاً

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة له على “تويتر” اليوم الإثنين، أن إيران لن تملك سلاحاً نووياً مطلقاً، وذلك تزامناً مع تأكيد طهران على تفلّتها من قيود الاتفاق النووي المبرم عام 2015، رداً على أغتيال أمريكا لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وأوضحت مستشارة البيت الأبيض، كيليان كونواي، أن الرئيس الأمريكي منفتح على إمكانية التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران، مضيفةً أن ذلك سيحدث عندما تتصرف إيران كبلد عادي.
فيما أكّد رئيس اللجنة النووية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أنه تم اتخاذ القرار النهائي بشأن الخطوة الخامسة في تقليص الالتزامات، وذلك بإزالة القيود التشغيلية، وأهمها الحد من عدد أجهزة الطرد المركزي. وفق “أخبار 24”.
وفي بيانٍ أصدرته أمس الأحد، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها لن تعود إلى التزاماتها إلا إذا تم رفع العقوبات بشكل كامل، إلى جانب عدم التزامها بمحدودية نسبة وكمية تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي.