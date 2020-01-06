نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > تركي آل الشيخ ينتقد إحدى الإذاعات بسبب استضافة أصيل هميم: “وش التخبط هذا من المسؤول؟!”
06/01/2020   10:27 م

تركي آل الشيخ ينتقد إحدى الإذاعات بسبب استضافة أصيل هميم: “وش التخبط هذا من المسؤول؟!”

+ = -
2627

أبدى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ تعجبه من استضافة إحدى الإذاعات في جدة الفنانة العراقية أصيل هميم.

ورداً على تغريدة نشرها حساب الإذاعة حول الحوار المقرر مع الفنانة قال آل الشيخ : “وش التخبط هذا ؟! كيف يتم الاستضافه ومن المسؤول؟!!!”.

تركي آل الشيخ ينتقد إحدى الإذاعات بسبب استضافة أصيل هميم: “وش التخبط هذا من المسؤول؟!”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885082052.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.