تركي آل الشيخ ينتقد إحدى الإذاعات بسبب استضافة أصيل هميم: “وش التخبط هذا من المسؤول؟!”

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أبدى رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ تعجبه من استضافة إحدى الإذاعات في جدة الفنانة العراقية أصيل هميم.
ورداً على تغريدة نشرها حساب الإذاعة حول الحوار المقرر مع الفنانة قال آل الشيخ : “وش التخبط هذا ؟! كيف يتم الاستضافه ومن المسؤول؟!!!”.
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