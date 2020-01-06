لليوم الثاني علي التوالي.. ركن الصقارين يبهر الزوار في مهرجان #ليالي_الشتوية _بالخرج بحضور مدير التعليم بالخرج

زار مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ومدير مكتب وزارة التجارة الاستاذ بندر الدميخي ومدير الاعلام العلاقات العامة بجامعة سطام د. عيسى بن خلف الدوسري مهرجان ليالي الشتوية بالخرج في ثاني أيام المهرجان الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالخرج ، وتم الاطلاع على أركان المهرجان المشاركة .
هذا وكانت جمعية البر الخيرية بالخرج المشغل لليوم الثاني ، وقد أبدعت بمسرح الطفل الذي شدّ الجمهور من الأطفال والأهالي بالعابه ومسابقاته وهداياهم للناجحين والمشاركين بالمسرح ، كما تواجد استوديو الناجحين وتم تصوير الاطفال من خلاله ، كما قدمت الجمعية جوائز نقدية عديدة ، وجوائز عبارة عن دورات تدريبية وكوبونات .
وقد أقامت احتفالا خاصا بالناجحين قدموا من خلاله الهدايا والبالونات ، وسط الاناشيد والشيلات الخاصة بالنجاح .
وقد سجل (د.العتيبي) مدير التعليم اعجابه مما رآه في المهرجان وأشاد بحضور الاهالي الذين جاءوا ليستفيدوا من اوقاتهم وشكر سعادة المحافظ وكافة الجهات المشاركة ، موضحا أن التعليم كذلك شارك بكل سعادة ومبادرة في هذه الفعالية .
كما شكر (الدميخي) مدير مكتب التجارة بالخرج لكافة المشاركين والاخوة الاعلاميين والمنظمين الذين أظهروا الفعالية كما ينبغي .
هذا ولا تزال اركان المهرجان مستمرة في تقديم أنشطتها وهي ( خيمة الضيافة – خيمة الصحة – خيمة التعليم – خيمة الغرفة التجارية – خيام الفنون والخط والرسم – الأسر المتجة – الفود تراك – السيارات الكلاسيكية – ركن الصقور – الجلسات العائلية المفتوحة) والعديد من الفعاليات .
وكان لركن الصقور كالمعتاد اقبال منقطع النظير باشراف الصقّار المخضرم الأستاذ عبدالله بن ابراهيم النويبت وابنه ابراهيم النويبت ، وشهد الاقبال من الرجال والنساء والاطفال الذين التقطوا الصور التذكارية مع اندر الصقور وأغلاها ، كما تم تفعيل وعرض فن التلويح لأكثر من اربع مرات نظرا لطلب الجمهور
الجدير بالذكر أن لجنة التنمية الاهلية الاجتماعية بالسلمية ستكون المشغل يوم غد الثلاثاء بفقرات اخرى من اهمها ( هدايا الناجحين / فرقة نجوم السيح / امسية شعرية للشاعر حسين علي المضياني والشاعر علي حسين العنزي / لقاء مع المتألقة جواهر الداغري / وفرقة نسائية متخصصة) .